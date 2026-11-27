도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 26일 추수감사절을 맞아 세계 각지에 주둔 중인 미군 장병들과 통화하고 국내외 주요 현안에 대한 입장을 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀와 관련해 "시장이 그의 복귀를 매우 긍정적으로 받아들이고 있다"며 "미국과 전 세계를 위해 정말 좋은 일을 했다고 생각한다"고 자평했습니다.



중간선거 패배 이후 민주당과의 관계에 대해서는 초당적 협력에 대한 기대감을 드러냈습니다. 대통령의 거부권이 강력한 권한이라면서도 "앞으로 2년 동안 모든 법안에 거부권을 행사할 생각은 없다"며 민주당과 함께 많은 일을 해낼 수 있을 것으로 내다봤습니다.



동맹국의 국방비 증액 문제에 대해서는 나토(NATO)의 국방비 지출 목표를 2%에서 5%로 끌어올린 것을 자신의 성과로 내세우며 "미국이 전 세계 모든 나라를 계속해서 보호할 수만은 없다"고 강조했습니다.



이란과의 전쟁에 대해서는 "내가 원하는 때에 언제든 승리할 수 있다"며 협상 타결을 위한 기회를 주고 있다고 주장했습니다. 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석과의 관계에 대해서도 긍정적인 평가를 이어갔습니다.



한편 트럼프 대통령은 중국 관련 안보 의혹이 제기된 젠슨 황을 거듭 옹호했습니다. 젠슨 황이 국가안보에 위협이 되지 않는다고 어떻게 확신하느냐는 기자의 질문에 "내가 가진 정보와 판단에 근거한 것"이라며 "그에게는 아무런 문제가 없다고 생각한다"고 답했습니다.



다음 주로 예정된 젠슨 황 관련 청문회에서도 해당 의혹과 트럼프 대통령의 적극적인 옹호가 주요 쟁점이 될 전망입니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 홍진영, 제작 : 디지털뉴스부)