[경제 365]



올해 3분기 가구의 실질소득이 1년 전보다 2.1% 줄어 10분기 만에 감소로 돌아섰습니다.



국가데이터처에 따르면 실질소득 감소 폭은 2023년 2분기 이후 13분기 만에 가장 컸습니다.



명목소득 기준으로 근로소득은 3.6% 늘었지만, 사업소득은 1.4% 줄어 12분기 만에 감소했습니다.



데이터처는 자영업자 증가 폭이 둔화하고, 물가와 금리 변동에 따른 사업 비용이 늘어난 영향이라고 설명했습니다.



소득 하위 20% 가구의 월평균 소득은 127만 7천 원으로 2.7% 줄어 전체 분위 가운데 유일하게 감소했습니다.



반면 상위 20% 가구는 1천174만 6천 원으로 1.4% 늘었습니다.



처분가능소득보다 소비 지출이 많은 적자 가구 비율은 24.0%로, 3분기 기준 3년 만에 가장 높았습니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.