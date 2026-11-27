[경제 365]



금융당국이 상장사의 자사주 1일 취득 한도를 완화한 가운데, 올해 자사주 취득을 결정한 기업들의 주가가 공시 다음 거래일 평균 3% 넘게 오른 것으로 나타났습니다.



한국거래소에 따르면 올해 자사주 취득 신고 609건을 분석한 결과, 공시 다음 거래일 주가는 평균 3.09%, 일주일 뒤에는 5.06% 올랐습니다.



공시 다음 거래일에 주가가 오른 경우는 404건으로 전체의 66.3%였습니다.



다만 공시 이후 6개월간 주가 흐름을 확인할 수 있는 179건은 평균 4.23% 하락했습니다.



올해 자사주 취득 신고 금액은 102조 5천억 원을 넘어 지난해 연간 신고액의 5.7배에 달했습니다.



금융위원회는 지난 24일부터 내년 2월 23일까지 상장사가 자사주를 직접 취득할 경우 하루에 취득 신고 주식 수 전체를 매수 주문할 수 있도록 했습니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.