▲ 원주시청

강원 원주시가 고향사랑기부제 지정기부사업으로 추진한 '저소득 독립유공자 후손 주거환경 개선 사업'의 모금 목표액 3천만 원을 조기 달성했습니다.원주시는 지난 5월 모금을 시작한 지 6개월 만에 기부자들의 참여로 목표액을 모두 확보했다고 밝혔습니다.특히 지난 23일 한 기부자가 목표액의 약 16%에 해당하는 금액을 기부하면서 모금이 예상보다 일찍 마무리됐습니다.이번 지정기부사업은 국가를 위해 헌신한 독립유공자의 후손 가운데 경제적으로 어려운 가구의 노후 주택을 수리하기 위해 마련됐습니다.시는 모금한 3천만 원으로 내년부터 대상 가구의 주거 여건에 맞춘 집수리를 추진합니다.지붕과 벽체, 창문 등을 보수하고 냉난방기 설치와 단열 보강, 노후 보일러 교체 등을 지원할 계획입니다.장성미 원주시 자치행정과장은 "고향사랑기부제에 참여한 기부자들께 감사드린다"며 "모금한 기부금이 독립유공자 후손의 실질적인 주거환경 개선으로 이어지도록 하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)