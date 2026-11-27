▲ 엔비디아 발상지 기념 명판 든 젠슨 황

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 사임했다가 복귀하자 '엔비디아 발상지' 기념 명판을 철거했던 미국 식당이 명판을 재설치했습니다.미 식당 프랜차이즈 데니스는 현지시간 26일 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터) 공식 계정을 통해 "우리 젠슨 이야기의 일부라는 것이 자랑스럽다"며 명판 재설치 사실을 알렸습니다.황 CEO는 오리건주에 있는 데니스 지점의 접시닦이와 서버로 사회생활을 시작했습니다.엔비디아를 세울 때도 공동창업자들과 캘리포니아주 새너제이의 데니스 지점에서 만나 창업 구상을 다듬었습니다.데니스는 이를 기념해 2023년 새너제이 지점에서 '1조 달러 기업을 탄생시킨 부스'라고 적힌 엔비디아 발상지 명판 설치식을 열었습니다.황 CEO도 당시 행사에 참석했습니다.그러나 해당 지점은 황 CEO가 지난 12일 사임한 직후 벽에 걸려 있던 이 명판을 돌연 철거했습니다.이는 해당 지점이 데니스 본사와 협의하지 않고 독자적으로 벌인 일로 추정됩니다.데니스는 "11월 13일 금요일에 우리는 명판이 철거됐다는 사실을 알게 됐다"고 설명했습니다."우리는 명판을 원래 있어야 할 자리에 도로 걸었다"고 전했습니다.이어 "어떤 것들은 메뉴에서 절대로 뺄 수 없다. 젠슨 황도 그 중 하나"라며 "우리가 공유하는 역사가 이보다 더 자랑스러울 수 없다"고 황 CEO와의 인연을 설명했습니다.데니스는 "젠슨 황이 자신의 첫 모교라고 부르는 식당이 또 있겠는가. 우리는 이 사실을 가벼이 여기지 않는다"며 "젠슨, 당신의 자리가 마련돼 있고 커피도 준비돼 있다"고 그의 복귀를 환영했습니다.데니스는 또 황 CEO의 사임 직전인 지난 10일 엔비디아 커뮤니케이션 팀에 "젠슨은 우리 역사의 일부이고, 우리 또한 그의 역사의 일부"라는 성명을 전달하기도 했다고 덧붙였습니다.한편 황 CEO의 전기를 쓴 뉴요커 기자 출신 작가 스티븐 윗은 황 CEO가 데니스에서 아침 식사를 하고 1천 달러를 팁으로 남기기도 했다며 이같은 행동을 "자기 자신을 기쁘게 하려는 연기"라고 지적한 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)