▲ 4살 여아 환자 이송하는 제주소방헬기 한라매

제주소방헬기인 한라매가 밤사이 총 475㎞를 비행해 심정지에 빠졌던 4살 여아를 서울 소재 병원으로 안전하게 옮겼습니다.제주도소방안전본부에 따르면 오늘(27일) 0시 54분쯤 소방청은 제주소방에 전남의 한 병원에 입원한 4살 여아에 대한 헬기 이송을 요청했습니다.당시 이 여아는 심정지 상태에 빠졌다가 심폐소생술(CPR)로 자발순환이 회복됐지만, 전문적인 치료를 위해 서울 소재 병원으로 긴급 이송해야 하는 상황이었습니다.그러나 환자를 이송할 헬기를 확보하는 데 어려움이 있었습니다.당시 중앙119구조본부 호남대 헬기는 기상 악화로 출동할 수 없었고, 전북소방헬기도 잔여 비행시간이 부족해 출동이 불가능했습니다.이에 소방청은 즉시 비행이 가능한 제주소방헬기인 한라매에 출동을 요청하게 됐고, 새벽 1시 30분쯤 한라매가 제주국제공항에서 이륙해 2시 7분 전남의 한 병원에 착륙해 환자를 태운 뒤 곧바로 다시 이륙했습니다.이후 총 475㎞를 비행해 제주 출발 약 2시간 만인 새벽 3시 27분쯤 서울 소재 병원에 환자를 안전하게 이송했습니다.(사진=제주도소방안전본부 제공, 연합뉴스)