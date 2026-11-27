▲ 서울 성북구에서 50대 남성에게 살해당한 10대 소녀에게 생전 성매매와 절도를 지시했다는 의혹을 받는 20대 여성 김 모 씨가 27일 서울 도봉경찰서 유치장에서 서울북부지방공소청으로 송치되고 있다.

서울 성북구에서 50대 남성에게 살해당한 10대 여성에게 생전 성매매와 절도를 지시했다는 의혹을 받는 20대 여성 A 씨가 공소청에 송치됐습니다.서울 노원경찰서는 오늘 A 씨를 절도 교사·청소년성보호법 위반·아동복지법 위반·사기 등 혐의로 서울북부지방공소청에 송치했습니다.지난 10일 서울 성북구 정릉동 공유 숙박업소에서 A 씨와 전 연인 관계인 50대 남성 B 씨는 10대 C 양을 살해했습니다.A 씨는 C 양과 B 씨의 아들에게 집에서 고가 물품과 현금을 훔쳐 오도록 지시하고, 이들이 훔친 물품을 귀금속점 등에 되판 혐의를 받습니다.또 온라인상에 고가 물품을 판매한다는 허위 게시글을 올려 판매금을 가로챘습니다.A 씨는 C 양에게 성매매를 권유하면서 성적·정서적인 학대를 한 것으로 조사됐습니다.서울 성북경찰서는 A 씨가 B 씨에게 C 양 살인을 지시한 혐의도 수사 중입니다.A 씨가 자신이 C 양에게 성매매 및 절도 등을 지시한 사실을 덮기 위해 B 씨에게 살해를 지시했는지 살펴보고 있는 걸로 전해졌습니다.또 경찰은 B 씨의 아들이 A 씨가 시켜 조건만남에서 만난 상대방의 금품을 훔치고 온라인 허위 물품 판매글을 올려 돈을 가로챈 혐의가 인정되지만, 이미 같은 사건으로 구속 기소되어 재판을 받고 있어 불송치 결정되었다고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)