드니 빌뇌브 감독이 '듄' 시리즈의 최종장인 '듄: 파트 3'를 통해 영화적 야심의 집대성을 보여줄 예정이다.



'듄: 파트 3'는 절대 권력을 상속받고 폭군이 되어버린 '폴'(티모시 샬라메)과 그에 맞서는 사막의 전사 '챠니'(젠데이아), 그들이 마주하게 되는 거대한 전쟁과 운명적 대립을 그린 액션 블록버스터.



'그을린 사랑', '시카리오: 암살자의 도시'의 탄탄한 서사와 치밀한 서스펜스부터 '컨택트', '블레이드 러너 2049'의 독창적인 미장센까지, 장르적 쾌감과 예술적 완성도를 동시에 끌어올린 그의 연출은 '듄' 시리즈에서 더욱 빛을 발했다.



방대한 원작의 세계관을 경이로운 비주얼과 웅장한 스케일로 구현한 '듄'과 '듄: 파트 2'는 아카데미 8관왕 석권과 전 세계 흥행 수익 11억 달러 돌파라는 대기록을 쓰며 작품성과 흥행 모두 큰 성공을 거뒀다. 전작의 신드롬급 인기에 힘입어 '듄: 파트 3' 역시 국내 예매 오픈 4시간 만에 전체 예매율 1위를 차지하고 이틀 만에 10만 예매를 돌파하는 등 놀라운 흥행 화력을 입증하고 있다.



그동안 쌓아온 드니 빌뇌브 감독의 연출 역량은 '듄: 파트 3'에서 비로소 집약된다. 오랜 시간 품어온 꿈의 프로젝트였던 '듄'의 첫 각색부터 마지막 장까지 긴 여정을 이끌어온 그는 이번 작품을 두고 "내가 만든 영화 중 가장 장대하면서도 가장 개인적인 작품"이라고 밝히며 각별한 소회를 전했다.



절대 권력의 무게를 짊어진 '폴'과 그에 맞서는 '챠니'의 운명적 대립을 중심에 둔 '듄: 파트 3'는 전 우주를 뒤흔드는 스펙터클한 전쟁과 인물의 내면을 파고드는 심리전을 동시에 밀어붙인다.



특히 감독이 직접 "전편보다 더 긴장감 넘치고 감정적으로도 강렬한 영화"라고 예고한 만큼, 매 작품 장르 영화의 새로운 기준을 제시해 온 드니 빌뇌브 감독은 이번 작품으로 연출력의 정점을 선보이며 3부작의 대미를 장식한다.



함께한 배우들도 드니 빌뇌브 감독을 향한 깊은 신뢰와 존경을 전했다. 3부작의 중심을 지켜온 티모시 샬라메는 "거대한 규모의 영화를 확신에 차서 정교하게 이끌어가는 모습에 큰 영감을 받았다"라고 밝혔고, 복제인간 '헤이트'로 돌아온 제이슨 모모아는 "누구도 드니 빌뇌브처럼 '듄'을 만들 수는 없을 것이다. 현존하는 최고의 감독 중 한 명"이라고 극찬했다. 여기에 '폴'의 동생 '알리아'로 본격적인 활약을 예고한 안야 테일러-조이 또한 "그는 모두에게서 최고의 모습을 끌어낸다"라고 덧붙여 기대를 더한다.



드니 빌뇌브의 독보적인 연출 세계가 집대성된 '듄: 파트 3'는 오는 12월 16일 전 세계 최초로 국내 극장에서 만날 수 있다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)