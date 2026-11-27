▲ 서울 성북구에서 50대 남성에게 살해당한 10대 소녀에게 생전 성매매와 절도를 지시했다는 의혹을 받는 20대 여성 김모씨가 27일 서울 도봉경찰서 유치장에서 서울북부지방공소청으로 송치되고 있다.

서울 성북구에서 50대 남성에게 살해당한 10대 소녀에게 생전 성매매와 절도를 지시했다는 의혹을 받는 20대 여성이 공소청에 송치됐습니다.서울 노원경찰서는 27일 A(26) 씨를 절도 교사·청소년성보호법 위반·아동복지법 위반(학대)·사기·장물취득 혐의로 서울북부지방공소청에 송치했습니다.지난 10일 서울 성북구 정릉동 공유 숙박업소에서 A 씨와 전 연인 관계인 B(59) 씨는 15세 소녀 C 양을 살해했습니다.A 씨는 C 양과 B 씨의 아들에게 집에서 고가 물품과 현금을 훔쳐 오도록 지시하고, 이들이 훔친 물품을 귀금속점 등에 되판 혐의를 받습니다.또 온라인 상에 고가 물품을 판매한다는 허위 게시글을 올려 판매금을 가로챘습니다.A 씨는 C 양에게는 성매매를 권유하면서 성적·정서적인 학대를 한 것으로 조사됐습니다.법원은 지난 18일 A 씨에게 "증거인멸 염려가 있다"는 이유로 구속영장을 발부했습니다.서울 성북경찰서는 A 씨가 B 씨에게 C 양 살인을 지시한 혐의(살인교사)도 수사 중입니다.A 씨가 자신이 C 양에게 성매매 및 절도 등을 지시한 사실을 덮기 위해 B 씨에게 살해를 지시했다고 경찰은 보고 있는 것으로 전해졌습니다.A 씨는 살인 범행 장소인 공유숙박업소를 예약한 당사자이자 경찰에 이번 사건을 알린 신고자이기도 합니다.당초 A 씨는 살인사건과 관련해 참고인 신분으로 조사받았으나 경찰은 A 씨에게 살인을 지시한 혐의가 있다고 보고 피의자로 전환했습니다.한편 경찰은 A 씨의 지시로 '조건만남 사기'에 연루된 B 씨의 아들에 대해서는 불송치 결정을 내렸습니다.경찰 관계자는 "절도 및 사기 혐의가 인정되나, 이미 동일 건으로 구속 기소되어 재판 중이거나 형이 확정된 점 등을 고려했다"고 설명했습니다.B 씨의 아들은 채팅 애플리케이션에서 조건만남에 나선 이들의 금품을 훔친 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.지난달 15일에는 절도 혐의로 기소돼 징역 6개월에 집행유예 2년이 선고됐습니다.B 씨의 아들은 현재 또 다른 절도 사건으로 구속 상태에 있습니다.C 양을 살해한 피의자 B 씨는 지난 20일 보복살인 혐의로 구속 송치됐습니다.(사진=연합뉴스)