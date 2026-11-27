육아휴직 상태에서 공부에 매진해 올해 치러진 제63회 세무사 시험에 합격했다는 후기를 올린 30대 여성에 대해 육아휴직 급여 부정수급이 의심된다며 조사를 요청하는 신고가 고용노동부에 접수됐습니다.



어제(26일) 온라인 커뮤니티 디시인사이드엔 이번에 불거진 합격자 육아휴직 논란에 대해 당국에 신고했다는 내용의 글이 올라왔습니다.



글쓴이가 공개한 자료에 따르면 국민신문고를 통해 민원 신청이 이뤄졌고 주무 부처인 고용노동부로 처리 기관 배정이 이뤄진 상태였습니다.



글쓴이는 세무사 시험 합격자의 합격수기에 따르면 "2025년 5월부터 7월까지 자녀를 부모님 댁에 맡기고 주 70에서 80시간 시험을 준비했다"는 내용이 있다면서 "해당 기간의 실제 육아휴직 사용 및 급여 수급의 적정성을 확인하기 위해" 신고했다고 밝혔습니다.



이어 "육아휴직 제도는 자녀 양육에 따른 경력 단절을 예방하고 일과 가정의 양립을 지원하기 위한 제도인 만큼, 본래 취지를 벗어난 휴직 사용과 부정한 방법에 의한 급여 수령이 확인된다면 정당하게 육아휴직을 이용하는 근로자들에 대한 사회적 신뢰에도 악영향을 미칠 수 있다"고 강조했습니다.



다만, "지금 공개된 자료만으론 합격자의 집중 수험기간과 실제 육아휴직 기간의 중첩 여부 및 육아휴직 급여 수령 여부가 확인되지 않는다"며 고용노동부가 사실관계를 확인하고 문제 시 엄정한 조치를 취해 달라고도 당부했습니다.



앞서 논란인 된 세무사 합격자의 합격 수기엔 육아 휴직한 채 공부에 매진했다는 내용과 아이 양육에 있어선 부모님의 도움을 크게 받았다는 취지의 대목이 적혀 있는데, 이를 두고 자녀 양육을 위해 보장된 육아휴직 제도를 개인 시험 준비에 악용했다는 비판이 나오고 있습니다.



반면 "법 위반 소지가 없다", "마련된 제도를 활용했을 뿐", "열심히 노력한 정당한 대가"라는 반박도 잇따르고 있습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)