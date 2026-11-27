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배우 조여정이 영화 '가능한 사랑'(감독 이창동)으로 생애 두 번째 청룡 트로피를 품었다.조여정은 영화 '기생충'(감독 봉준호)으로 제40회 청룡영화상 여우주연상을 수상한 데 이어, 이번 '가능한 사랑'으로 제47회 청룡영화상 여우조연상까지 거머쥐며 두 번째 수상의 영예를 안았다.조여정은 '가능한 사랑'에서 해고 노동자의 삶을 조명하는 다큐멘터리 감독 예지 역을 맡아, 복잡다단한 인물의 감정선과 내면의 균열을 섬세하게 그려냈다. 시선과 표정, 말투의 미묘한 변화만으로 타인의 삶을 관찰하는 감독으로서 그들의 삶에 깊숙이 다가서는 예지의 다층적인 면모를 세밀하게 그려내며 극의 깊이를 더했다.또한 조여정은 드라마 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 피부과 원장 수정 역을 맡아 우아함과 예민함을 넘나들며 복잡한 내면을 밀도 있게 표현해 호평을 얻었다. 딸을 지키기 위해 고군분투하는 모습부터 딸에게 과도한 애정을 보이는 불안정한 모습까지 인물의 상반된 면모를 생생하게 그려내며 다채로운 연기 변주를 선보였다.조여정은 다양한 장르의 드라마와 영화를 넘나들며 2026년 하반기를 가득 채웠다. 조여정표 블랙코미디부터 현실감 넘치는 캐릭터까지, 매 작품 새로운 얼굴을 선보인 조여정의 앞으로의 활약에 기대가 모인다.한편, 조여정이 출연한 '가능한 사랑'은 해고노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 욕망을 마주하는 이야기로, 지난 11월 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)