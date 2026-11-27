▲ 올해 1월 이란 수도 테헤란에서 열린 반정부 시위 모습

올해 초 이란 반정부 시위와 관련해 최소 6명의 여성에게 사형이 선고됐습니다.영국 BBC방송 페르시아어판은 현지 시간 26일 타라네 라히미(21) 등 이란 여성 사형수들의 실태를 집중 조명했습니다.미국에 거주하는 라히미의 사촌 마수드 누르모하마디는 이 방송에 "타라네는 최근 몇 주간 다리를 구타당해 제대로 걷지 못하고 있으며 방치된 머리 부상으로 인한 귓병 탓에 균형 감각까지 잃었다"고 전했습니다.타라네의 쌍둥이 동생 로미나는 시위가 끝난 지 2주 만인 1월 말 체포됐습니다.두 자매는 이슬람혁명수비대 대원 1명이 숨진 이스파한 지역 시위와 관련해 기소됐습니다.이들의 가족은 체포 후 3개월이 넘도록 구금 장소조차 알지 못했습니다.어머니가 교도소에서 처음 면회했을 때 자매는 얼굴이 심하게 붓고 멍든 데다 머리카락까지 뽑힌 상태였다고 합니다.목소리로만 간신히 알아볼 수 있을 정도였습니다.특히 BBC 페르시아어판은 심문관들이 "네 눈앞에서 동생을 성폭행하겠다"고 협박하자 타라네가 결국 허위 자백서에 서명했다고 보도했습니다.이란 법원은 타라네에게 이슬람 형법상 사형에 처할 수 있는 모하레베 혐의를 적용해 사형을 선고했습니다.모하레베는 신에 대한 적대 행위 및 무기를 들고 타인의 생명·재산을 위협하는 행위를 뜻합니다.가족 측은 흉기 소지 증거가 전혀 없다며 혐의를 전면 부인하고 있습니다.로미나는 모하레베 방조 혐의로 징역 25년을 선고받았습니다.자매의 변호인단은 심문 과정에서의 고문과 성적 학대에 대해 진정서를 제출했습니다.그러나 정작 해당 조사를 지휘하는 인물은 고문 가해자로 지목된 당국자인 것으로 알려졌습니다.사토 마이 유엔 이란 인권특별보고관은 올해 1월 시위와 관련해 사형을 선고받은 여성이 라히미를 포함해 총 6명이라고 밝혔습니다.여기에 신성 모독, 간첩 행위 등의 혐의로 사형을 선고받은 여성 3명을 더하면 올해 이란 여성 최소 9명이 사형수가 됐습니다.국제앰네스티의 라하 바흐레이니 이란 담당 조사관은 "정치적 동기에 의한 처형이 끔찍할 정도로 급증하고 있다"고 비판했습니다.사토 보고관은 1월 시위와 관련해 이미 최소 39명이 처형됐다고 전했습니다.이에 대해 주영 이란대사관은 BBC에 고문과 강압 자백 의혹을 강하게 부인했습니다.또 "평화적 시위만으로 사형을 선고했다는 주장은 사실을 오도하는 것"이라며 반박했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)