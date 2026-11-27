▲ 지난 6월 9일 경남도청 압수수색을 마친 경찰이 압수품을 들고 9일 오전 경남경찰청으로 복귀하고 있다.

경찰이 6·3 지방선거 당시 국민의힘 박완수 경남지사 후보 캠프에서 불거진 '딥페이크 영상·관권선거 의혹'과 관련한 수사를 마무리하고 12명을 송치했습니다.박 지사는 불송치했습니다.경남경찰청 사이버수사과는 공직선거법 위반 등 혐의로 전현직 공무원 3명을 비롯해 캠프 관계자와 홍보 영상 제작 업체 관계자 등 총 12명을 창원지방공소청에 송치했다고 밝혔습니다.이들 중 9명은 6·3 지방선거 당시 박 지사 선거 캠프 활동 과정에서 홍보 영상 제작을 대가로 금품을 수수한 혐의를 받고 있습니다.전현직 공무원 3명은 공무원 신분으로 선거에 관여한 혐의 등을 받고 있습니다.전체 12명 가운데 8명은 공식 선거 캠프가 아닌 캠프 유사 기관을 설치한 혐의 등도 있습니다.피의자들의 딥페이크 영상 제작 의혹에 대해서는 인공지능(AI) 기술을 사용한 것은 맞지만 실제와 구분하기 힘든 정도는 아니어서 불송치 결정이 내려졌습니다.경찰은 박 지사의 공직선거법 위반 혐의에 대해서는 불송치 결정을 내렸습니다.경찰 관계자는 "박 지사에 대한 수사 결과 직접 증거가 없어 증거 불충분으로 이같이 결정했다"고 말했습니다.이 사건 수사는 박 지사 캠프가 상대 후보인 더불어민주당 김경수 후보를 비방하는 딥페이크 영상 등을 제작·유포하고, 캠프에서 활동한 전현직 공무원들이 선거 활동에 개입했다는 의혹에서 비롯됐습니다.(사진=연합뉴스)