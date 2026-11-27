▲ 스롱을 꺾은 김가영

프로당구 여자부(LPBA)에서 김가영(하나카드)이 라이벌 스롱 피아비(캄보디아·우리금융캐피탈)를 물리치고 통산 20승에 두 걸음 앞으로 다가섰습니다.김가영은 어젯(26일)밤 경기도 고양시 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 프로당구 2026-2027시즌 6차 투어 휴온스 PBA-LPBA 챔피언십 LPBA 8강전에서 스롱을 세트스코어 3대 1(11-5 2-11 11-9 11-5)로 꺾고 준결승에 진출했습니다.약 6개월 만에 스롱과 다시 맞붙은 김가영은 1세트를 11대 5(8이닝)로 따낸 뒤 2세트를 4이닝 만에 2대 11로 내줬습니다.3세트에서는 5이닝 만에 10대 0으로 앞서다 3이닝 연속 공타에 그치며 10대 9까지 쫓겼지만 9이닝째 남은 1점을 채워 11대 9로 승리했습니다.이어 4세트에서도 5대 4로 앞선 12이닝에 뱅크샷 2개 포함 5점을 몰아친 끝에 14이닝 만에 11대 5로 경기를 끝냈습니다.스롱과 통산 전적을 6승 8패로 좁힌 통산 19승의 김가영은 5차 투어 우승자 김보미(NH농협카드)와 오늘 오후 2시 결승 진출을 다툽니다.직전 5차 투어 8강에서는 김가영이 2대 3으로 졌지만, 통산 전적은 4승 3패로 김가영이 앞섭니다.다른 준결승에서는 정수빈(NH농협카드)과 이신영이 맞붙습니다.(사진=PBA 제공, 연합뉴스)