▲ '음주 판정' 의혹에 반박한 시리아 출신 한나 하타브 심판

아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2) 경기 도중 주심이 하프타임에 교체되면서 불거진 '음주 판정' 의혹에 대해 당사자가 "전혀 근거 없는 주장"이라며 강하게 반박했습니다.어제(한국 시간 26일) 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열린 2026-2027 ACL2 조별리그 B조 5차전 알자지라(UAE)와 골 고하르(이란)의 경기에서 주심을 맡은 시리아 출신 한나 하타브 심판이 전반전을 마친 뒤 교체됐습니다.후반전은 대기심이 대신 맡았고, 경기는 전반 40분 안데르송 탈리스카의 결승 골을 앞세운 알자지라의 1대 0 승리로 끝났습니다.논란은 전반전 내내 주심이 석연치 않은 판정을 잇달아 내리면서 시작됐습니다.축구 전문 매체 골닷컴 등에 따르면 전반 32분 중원에서 알자지라 공격수가 반칙을 범했는데, 하타브 주심이 엉뚱하게도 반칙과 무관한 알자지라 골키퍼 에르신 데스타노을루를 불러 세워 옐로카드를 꺼내면서 양 팀 선수들마저 당황하게 했습니다.이에 골 고하르 구단 측이 주심의 음주 의혹을 제기했고, 이란 ISNA 통신은 구단 관계자의 말을 인용해 "주심이 정상적인 상태가 아니었다"며 교체되지 않았다면 경기를 계속 치르지 않았을 것이라고 전했습니다.이후 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 주심이 술에 취해 경기를 진행했다는 의혹이 급속도로 확산했습니다.하지만 AFC 엘리트 심판진 소속인 하타브 심판은 즉각 성명을 내고 의혹을 전면 부인했습니다.영국 BBC에 따르면 그는 심각한 명예훼손을 당했다며 법적 대응을 예고하는 한편, "당시 벌어진 모든 사실관계와 경위를 명확히 밝히는 공식 성명을 내놓겠다"고 밝혔습니다.아시아 대회를 취재하는 오만 출신 스포츠 기자 이사 사이드는 SNS에 "하타브 심판에게 일어난 일은 혈당이 급격히 떨어지면서 집중력을 잃은 탓"이라며 "경기 후 의학적 검사를 받았으며, 떠도는 소문과 달리 음주 상태가 아니었다"고 설명했습니다.시리아축구협회 역시 성명을 통해 "건강 상태 점검 결과 SNS에 퍼진 각종 주장과 달리 관련 보도는 전혀 근거가 없는 것으로 확인됐다"며 "하타브 심판을 변함없이 지지하며, 이번 사안을 둘러싼 모든 정황을 철저히 조사하겠다"고 밝혔습니다.(사진=게티이미지)