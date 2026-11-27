▲ SAP 간판

유럽 최대 소프트웨어 기업인 SAP가 인공지능(AI) 시대에 대비해 최소 1만 명의 구조조정을 검토하고 있다고 블룸버그통신이 익명의 소식통들을 인용해 보도했습니다.독일 발도르프에 본사를 둔 SAP는 전 세계적으로 11만 명 이상의 직원을 고용하고 있어 이번 구조조정은 전체 인력의 약 9%에 영향을 미칠 전망입니다.현재 모든 부서가 잠재적 감원 대상을 파악하라는 요청을 받았으며, 특히 제품·엔지니어링·영업 부서가 주요 검토 대상인 것으로 알려졌습니다.최종 감원 규모는 아직 확정되지 않았고 노사 협상 과정에서 변경될 가능성도 있습니다.SAP의 직원 수가 가장 많은 독일에서는 올해 노사협의회가 2028년까지 고용을 보장하는 내용의 합의를 한 바 있습니다.구조조정 계획은 크리스천 클라인 최고경영자(CEO) 주도하에 'AI 우선(AI-first)' 전략을 추진하며 나왔습니다.이미 이사회 구성원 6명 중 2명이 내년 3월 회사를 떠날 예정입니다.무함마드 알람 제품 총괄은 3월에 계약이 만료되며, 토마스 사우어레시그 영업 총괄은 지난주 이오노스 그룹 CEO로 자리를 옮기기 위해 SAP를 떠나겠다고 밝혔습니다.클라인 CEO는 현재 자사 애플리케이션 전반에 AI 도구를 통합하는 작업을 추진하고 있습니다.SAP는 발표문에서 "회사는 전략 및 고객 요구사항에 부합하도록 조직을 지속적으로 검토하고 있다"고 밝혔으나, 구체적 감원 계획 여부에 대해서는 언급을 피했습니다.SAP는 과거에도 1월 말 연간 실적 발표와 함께 대규모 구조조정을 발표한 사례가 있습니다.2024년에도 약 1만 명의 인력을 감축했으나 새 직무를 위해 채용을 병행하면서 전체 직원 수는 유지했습니다.(사진=게티이미지)