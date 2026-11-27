▲ 김정은 북한 국무위원장이 26일 북-러 정부 간 무역경제 및 과학기술협조위원회 제13차 회의를 계기로 동평양대극장에서 열린 러시아 예술인들의 기념 공연을 관람했다고 조선중앙통신이 27일 보도했다.

김정은 북한 노동당 총비서가 어제(26일) 평양에서 개최된 러시아 예술단의 공연을 관람했다고 조선중앙통신이 보도했습니다.어제 공연은 북러 정부 간 무역 경제 및 과학기술협조위원회 제13차 회의에 즈음해 개최됐다고 통신은 전했습니다.김 총비서는 공연에 앞서 러시아 정부 대표단 단장인 알렉산드르 코즐로프 천연자원부 장관과 문화부 대표단 단장인 안드레이 말리셰프 문화부 차관, 안드레이 포드욜리셰프 주북러시아대사를 만나 대표단의 방북을 환영했습니다.김 총비서는 공연을 관람한 뒤에는 코즐로프 장관과 별도 담화를 갖고 두 나라 사이 각 분야에서 협력이 보다 긴밀해지고 확대되고 있다고 평가했습니다.그러면서 푸틴 러시아 대통령에게 '가장 따뜻한 인사와 훌륭한 축원'을 전해줄 것을 당부했습니다.(사진=연합뉴스)