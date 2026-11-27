▲ 관중석 바라보고 있는 경찰들

축구 국가대표 공격수 오현규가 선발 출전한 튀르키예 베식타시와 이스라엘 하포엘 베르셰바의 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 경기가 관중과 경찰의 충돌로 약 30분간 중단되는 소동을 빚었습니다.베식타시는 오늘 새벽 조지아 바투미의 아차라베트 아레나에서 열린 2026-2027 UEL 리그 페이즈 5차전에서 하포엘 베르셰바를 2대 1로 물리쳤습니다.당초 베식타시의 안방인 이스탄불에서 열릴 예정이던 이 경기는 가자지구 전쟁 이후 이스라엘과의 관계가 악화한 가운데 튀르키예 당국이 안전 우려로 개최 불가를 통보하면서 UEFA가 중립지인 조지아로 장소를 옮겼습니다.하지만 앞선 하포엘의 원정 2경기와 달리 이번에는 관중 입장이 허용됐고, 결국 충돌로 이어졌습니다.영국 BBC 등 외신 보도에 따르면 득점 없이 맞선 전반 25분께 베식타시 팬들이 반이스라엘 구호와 함께 팔레스타인 지지 현수막과 국기를 펼치자, 이를 제지하려 관중석에 진입한 조지아 경찰이 팬들을 향해 최루 스프레이를 분사하면서 격렬한 몸싸움이 벌어졌습니다.흥분한 일부 팬이 좌석을 뜯어 보안요원 쪽으로 집어던졌고, 중계 화면에는 한 관중이 들것에 실려 나가는 장면도 포착됐습니다.모르텐 크로그 주심은 곧바로 경기를 중단했고, 팬들을 진정시킨 뒤 약 30분 만에 경기가 재개됐습니다.사태 직후 튀르키예 축구계와 정부는 일제히 반발했습니다.베식타시 구단은 성명을 내고 "경기 전후 팬들을 향한 조지아 보안당국의 과도한 무력 사용을 강력히 규탄한다"며 UEFA에 공식 항의서를 제출했다고 밝혔습니다.튀르키예축구협회(TFF) 역시 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "경기장 안팎에서 베식타시 팬들이 용납할 수 없는 대우와 차별을 당했다"며 진상 조사를 촉구했습니다.어수선한 분위기 속에서 치러진 경기에서 베식타시는 후반 30분 주니어 올라이딴의 선제골과 후반 45분 쾩취의 추가 골로 2대 1 승리를 따냈습니다.최전방 공격수로 선발 출전한 오현규는 후반 14분 두산 블라호비치와 교체될 때까지 약 59분을 뛰었지만 슈팅 1개에 그치며 공격포인트는 기록하지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)