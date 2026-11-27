▲ 북한이 지난 24~25일 평양에서 노동당 제7차 세포비서대회를 열고 지난 5년간의 당세포 강화 사업을 총화했다고 조선중앙TV가 26일 보도했다.

김정은 북한 노동당 총비서가 노동당 최말단 조직의 책임자인 당세포비서들을 만나 '잡음 없는 증폭기'로서의 역할을 주문했습니다.조선중앙통신은 김 총비서가 어제(26일) 노동당 제7차 대회 세포비서 대회 참가자들과 기념사진을 찍었다고 보도했습니다.김 총비서는 "전례없이 확대 심화되고 있는 오늘의 현실은 당세포들의 전투력을 더욱 높일 것을 요구하고 있다"면서 전체 인민이 '일심일체'로 뭉치는 단결의 힘은 당세포들의 활약과 세포비서들의 역할에 의해 담보된다고 강조했습니다.그러면서 세포비서들은 "당의 사상과 의도를 정확히 전달하는 잡음 없는 증폭기, 당의 모습을 그대로 비쳐주는 깨끗한 거울"이 되어야 한다고 주문했습니다.올해 초 노동당 제9차 당대회에서 제시한 새로운 국가 발전 목표를 달성하기 위해 노동당 최말단 조직부터 결속을 강화함으로써 연말까지 정책 집행력을 끌어올리려는 의도로 풀이됩니다.북한이 공개한 사진에는 대회 참가자 수천명이 앞줄에 선 김 위원장과 한꺼번에 대규모로 기념 촬영을 하는 모습이 담겼습니다.당세포는 북한 노동당의 최하부 조직으로, 세포비서는 일선에서 당원과 주민들을 대상으로 사상 교양을 하고 당 정책 관철을 독려하는 역할을 합니다.이번 당세포비서대회는 김 총비서 집권 이후 네 번째로 소집됐습니다.2013년 1월 제4차, 2017년 12월 제5차, 2021년 4월 제6차 대회가 각각 열렸으며 모두 김 총비서가 참석했지만, 이번에는 서한 전달로 대신했습니다.북한은 2021년 8차 당대회에서 당 규약을 개정해 세포비서대회를 5년마다 개최하기로 했습니다.(사진=연합뉴스)