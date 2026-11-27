▲ 한국 남자 농구 대표팀

한국 남자농구 대표팀이 카타르 원정에서 대승을 거두고 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 본선 진출 경쟁에 청신호를 켰습니다.니콜라이스 마줄스 감독이 지휘하는 우리 대표팀(FIBA 랭킹 57위)은 카타르 도하의 알자누브 스타디움에서 열린 2027 FIBA 농구 월드컵 아시아 예선 2라운드(윈도5) F조 경기에서 카타르(74위)를 74대 52, 22점 차로 완파했습니다.5승 4패를 쌓은 우리 팀은 중국과 승률 동률을 이뤘지만, 앞선 두 차례 맞대결에서 모두 이긴 상대 전적 우위를 앞세워 F조 3위로 올라섰습니다.2라운드에서는 E조와 F조 상위 3개 팀씩 본선에 직행하고, 두 조 4위 가운데 성적이 더 좋은 한 팀이 마지막 본선 티켓을 얻습니다.'핵심 에이스'인 이현중(립시티 리믹스), 여준석(시애틀대)의 합류가 불발된 데다 부상 악재로 최초 엔트리 12명 중 7명이 바뀌는 악조건이었지만, 대표팀은 베테랑과 대체 발탁 선수들이 똘똘 뭉쳐 공백을 완벽히 지웠습니다.선발로 나선 5명이 모두 두 자릿수 득점을 올리며 팀 전체 득점(74점)의 대부분인 65점을 합작했습니다.맏형 이승현이 17점 7리바운드로 골 밑 중심을 잡았고, 대체 발탁된 가드 양준석이 3점슛 4개를 포함해 14점 8어시스트로 공격을 진두지휘했습니다.양홍석은 12점 7리바운드 5어시스트 4스틸로 공수 양면에서 제 몫을 다 했고, 문정현도 12점 10리바운드 4어시스트를, 서명진은 10점 4리바운드를 기록하며 힘을 보탰습니다.대표팀은 오는 30일 오전 1시 같은 장소에서 사우디아라비아를 상대로 중동 원정 2연승에 도전합니다.(사진=FIBA 홈페이지 캡처, 연합뉴스)