▲ 엔비디아

엔비디아의 최첨단 인공지능(AI) 반도체를 대량 구매한 미국 실리콘밸리 업체 2곳이 실제로는 중국 기업 소유인 것으로 드러났습니다.미국 CBS 방송은 안보 관련 비영리단체 선진국방연구센터(C4ADS)와 공동으로 벌인 조사를 통해 이 같은 내용이 드러났다고 보도했습니다.문제가 된 기업은 캘리포니아주 새너제이 소재 '리클라우드AI'(RiCloud AI)와 반도체 서버기업 '에이브리스'(Aivres) 등입니다.리클라우드AI는 엔비디아의 '선호 파트너'로 지정돼 최첨단 AI 칩을 우선 공급받아온 회사이지만 실제로는 중국 선전(深圳)에 본사를 두고 홍콩 증권거래소에 상장된 '위싱(Yuxing·裕興) 인포테크 투자지주사'의 자회삽니다.위싱 최고경영자(CEO) 겸 리클라우드 CEO인 총위(從玉)는 중국 군부가 운영하는 대학인 인민해방군 지휘대학을 졸업한 인물이고, 위싱의 리창(李强) 회장은 2년 전 호주 국방부가 안보 우려로 데이터센터 공급업체 목록에서 제외한 글로벌스위치홀딩스의 회장을 지낸 바 있습니다.리클라우드AI는 지난해 12월 설립된 이후 불과 10주 만에 엔비디아의 파트너 자격을 얻었습니다.리클라우드AI는 대만의 위스키 수입업체였던 '아헨시아 코메르시알 스피리츠'에 엔비디아 'B300' 서버 300대를 1억 2천만 달러(약 1천600억 원)에 임대했습니다.아헨시아는 지난해까지만 해도 순이익이 60만 9천 달러(약 8억 2천만 원) 수준의 소규모 위스키 수입업체였으나, 위싱의 리 회장이 이 회사의 회장을 겸임하게 된 이후 최대 6억 달러(약 8천억 원)에 육박하는 AI 데이터센터 계약을 체결했습니다.엔비디아는 미국 증권거래위원회(SEC) 공시 서류에 리클라우드AI에 판매한 반도체를 '미국 내 매출'로 분류했습니다.엔비디아가 최고 등급인 '엘리트 파트너'로 등록한 에이브리스는 미국 정부의 제재 대상인 중국 업체 '인스퍼'의 자회사입니다.에이브리스도 원래는 모회사와 같은 이름이었지만, 인스퍼가 미국 정부의 제재를 받게 되자 사명을 변경하는 방식으로 제재를 우회했습니다.이 회사는 30억 달러(약 4조 원) 규모의 서버 장비를 중국 기업인 알리바바와 바이트댄스 등에 AI 연산 용량을 제공해온 메가스피드와 아올라니 등에 수출했습니다.메가스피드는 젠슨 황 엔비디아 CEO와 외도 관계를 맺은 앨리스 황(중국명 황러)이 최고 경영진으로 재직한 기업이기도 합니다.이 밖에도 역시 엔비디아의 엘리트 파트너인 '2CRSi'도 엔비디아의 수출 통제 칩을 말레이시아·싱가포르를 경유해 중국으로 밀반입하는 데 연루됐다는 의혹을 받고 있습니다.엔비디아는 과거 고객의 청구지 정보를 기준으로 칩 매출의 지역별 분포를 공개했지만, 지난해 11월부터는 기준을 청구지가 아니라 본사 위치로 바꿨고 이에 따라 실제 중국에 본사를 둔 기업에 판매된 칩의 규모가 더 많은 것으로 드러났습니다.본사 주소를 미국으로 기입한 리클라우드AI와 에이브리스는 지금의 구분 방식도 여전히 불명확하다는 것을 보여주는 사례라고 CBS는 꼬집었습니다.엔비디아는 "최종 고객과 배송지는 당사의 고객사 본사 소재지와 다를 수 있다"는 면책 문구를 공시 서류에 기재했습니다.