프로배구 삼성화재가 우리카드를 완파하고 1천114일 만에 리그 1위에 올라섰습니다.



첫 두 세트 동안 30득점을 합작하며 상대 코트를 맹폭한 호키와 왕빈은 3세트 승부처에서도 다시 한 번 날아올랐습니다.



24대 23으로 뒤진 상황에서 왕빈이 스파이크를 꽂아넣으며 승부를 듀스로 이끌었고, 호키가 후위 공격과 블로킹을 성공시켜 매치 포인트를 이끌자 다시 한 번 왕빈이 강력한 공격으로 승부를 마무리지었습니다.



호키와 왕빈의 44득점 합작쇼를 앞세워 3대 0 완승을 거둔 삼성화재는 4연승을 질주했고, 5승 2패로 한국전력과 동률을 이뤘지만, 세트 득실률에서 앞서 1위 자리에 올랐습니다.



삼성화재가 리그 선두에 올라선 것은 지난 2023년 이후 3년 만에 처음입니다.



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여자부 현대건설은 SOOP을 3대 1로 꺾고 3연승을 달렸습니다.



김세진 감독이 이끄는 SOOP은 7연패의 늪에 빠지며 창단 첫 승 기회를 다음으로 미뤘습니다.