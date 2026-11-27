<앵커>



법관들의 집단 반발 움직임 속에, 민주당이 탄핵의 대상은 사법부 전체가 아닌 조희대 대법원장 한 사람이라고 강조했습니다. 시민사회로 탄핵 추진 연대를 확장하겠다는 방침도 내세웠습니다.



전연남 기자의 보도입니다.



<기자>



조희대 대법원장 탄핵 추진을 두고 일선 법원 가운데 처음으로 창원지법이 우려 입장을 밝힌 다음 날, 민주당은 이번 탄핵 추진이 사법부 전체를 흔들기 위한 게 아니라는 점을 분명히 했습니다.



[한병도/민주당 원내대표 : 탄핵의 대상은 사법부 전체가 아니라 조희대 대법원장 한 사람입니다. 완전한 내란 종식을 이루는 그날까지 흔들림 없이 나아가겠습니다.]



조국혁신당은 위법 행위에 대한 탄핵일 뿐이라며 법관들을 향해 더욱 날 선 반응을 보였습니다.



[신장식/조국혁신당 대표 : 실제 탄핵 사유는 재판 때문이 아닌, 직무상의 위헌·위법 행위입니다. 이 정도면 법학적성시험, 즉 리트의 추리논증 과목 낙제점입니다.]



윤석열 전 대통령의 한덕수 재판 위증 혐의에 대법원이 무죄를 확정했다는 소식까지 전해지자, 민주당은 이대로면 내란은 있는데 내란범은 없는 이상한 나라가 된다며 탄핵 추진의 정당성을 거듭 강조했습니다.



진보 4당과 연대를 제안한 민주당은 시민사회와도 대법원장 탄핵 추진을 함께 하겠다고 밝혔습니다.



[김민석/민주당 대표 (유튜브 '민주당 티비') : 시민사회와도 함께할 수 있도록 이렇게 보폭을 좀 넓혀가면 어떤가 하는 생각을 하고 있습니다.]



탄핵 추진 동력을 정치권 넘어 사회 전반으로 확산하겠다는 전략으로 풀이됩니다.



국민의힘은 여권을 '사법 파괴 연대'라고 비판하면서 이재명 대통령 재판 재개를 촉구했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 탄핵 사유가 무슨 10장 모으면 피자 한 판 서비스를 주는 쿠폰입니까. 판사들이 보여줄 수 있는 가장 확실한 행동은 바로 이재명 재판 재개입니다.]



여야의 극한 대치 속에 오는 30일 열리는 각급 법원 대표 판사들의 법관대표회의가 이번 사태의 또 다른 변수가 될 전망입니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 남일)