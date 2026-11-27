<앵커>



강남 3구에서 시작된 집값 하락세가 이번 주에는 영등포구와 광진구까지 한강을 따라 번지고 있습니다. 기준금리가 인상되면 돈을 빌리고 내는 이자 부담이 그만큼 늘어나기 때문에, 주로 대출을 끼고 사는 중저가 아파트 거래에 변수로 작용할 전망입니다.



전형우 기자입니다.



<기자>



부동산원이 내놓은 주간 집값 통계에서 집값이 약세로 돌아선 서울 지역이 더 늘어났습니다.



강남 3구를 시작으로 2주 전에는 성동과 강동구, 지난주 용산과 동작구에 이어 이번 주에는 영등포와 광진구까지 한강을 따라서 동서로 하락세가 번져가고 있습니다.



영등포구 당산동의 이 아파트도 지난달 초 84㎡형이 23억 5천만 원에 신고가를 기록하고는, 그 이후로는 호가를 낮춰도 거래가 좀처럼 이뤄지지 않고 있습니다.



[서울 영등포구 당산동 공인중개사 : (8천만 원 깎아서) 22억 7천만 원에 나왔는데 거래가 안 되고 있거든요. 매수자들이 돈이 없으니까. 대출을 융통할 수 있는 상황들이 안 되니까.]



서울 외곽과 경기 남부는 여전히 뜨겁습니다.



성북과 노원은 이번 주에도 0.3% 안팎 뛰었고, 동대문구와 서대문구는 상승폭을 키웠습니다.



용인 기흥과 화성 동탄 등은 한 주 만에 0.5%씩 뛰었습니다.



하지만 이곳들도 금리가 더 오른다면 충격을 받게 될 것으로 분석됩니다.



'현금 부자'만 살 수 있는 강남권과 달리, 15억 이하 중저가 아파트는 대출을 끼고 사는 실수요자들이 많기 때문입니다.



특히 실질소득이 줄고 대출이자가 늘면 그만큼 집을 살 여력은 줄어듭니다.



[함영진/우리은행 부동산리서치랩장 : 외곽 주택 시장은 대출이 활용된 실수요 주택 구입이 많은 만큼 가격 상승폭이 둔화된다든지 일부 지역에서는 가격 조정 압력이 있을 수 있겠습니다.]



다만 앞으로 2년 이상 서울의 신규 아파트 입주 물량이 크게 줄어들 것으로 예상되는 것은 반대로 집값을 떠받치는 요인입니다.



매수세를 위축시키는 고금리와 집값을 떠받치는 공급 부족, 두 힘이 맞서면서 지역별 집값 흐름은 한동안 엇갈릴 전망입니다.



(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 소지혜, VJ : 정한욱)