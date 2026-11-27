<앵커>



사이렌을 켠 채 이동하려던 구급차가 마라톤 행렬에 갇혀서 움직이지 못하는 모습이 공개돼 논란입니다. 지나가던 사람이 마라톤 구조물에 걸려 다치는 일까지 생기면서 우후죽순 번지는 도심 마라톤에 대한 비판이 커지고 있습니다.



김민정 기자의 보도입니다.



<기자>



사이렌을 울리며 유턴하려는 119 구급차 앞을 마라톤 참가자들이 아랑곳하지 않고 줄지어 지나갑니다.



지난 16일 한 유튜브 채널에 올라온 이 장면, '구급차도 무시하는 마라톤'이라는 제목으로 온라인 커뮤니티에서 빠르게 퍼졌습니다.



영상 속 구급차는 도로를 가득 메운 참가자들 사이에서 한동안 옴짝달싹 못 하다가 30여 명이 지나간 뒤에야 간신히 유턴에 성공했습니다.



이 대회는 서울 광화문광장을 출발해 숭례문과 흥인지문을 지나 잠실종합운동장에 도착하는 코스로 열렸는데, 촬영된 곳은 응급 환자가 수시로 드나드는 건국대 병원 앞, 건대입구역 근처인 것으로 전해졌습니다.



마라톤 열풍 속에 부상자도 나왔습니다.



지난 15일 오전 10시쯤, 서울에서 열린 마라톤 대회에서 길을 걷던 75살 주 모 씨가 현장을 통제하던 경찰관 안내대로 방향을 바꾸다 횡단보도에 설치된 구조물에 걸려 넘어졌습니다.



주 씨는 좌측 고관절 전체에 인공관절 치환술을 받아야 했습니다.



[주 씨 가족 : 서울숲부터 건대 입구 이쪽까지 굉장히 자주 거의 주말마다 마라톤이 있는 것 같아요. 일반 시민들은 우회하거나 버스도 또 통제가 되기 때문에 돌아서 가야 되는 거죠.]



도 넘은 마라톤 열풍에 시민 불만이 쇄도하자 지난달 오세훈 서울시장이 국정감사에서 이렇게 밝히기도 했는데,



[오세훈/서울시장 (10월 15일, 국회 행정안전위원회 국정감사) : 서울시가 후원하는 건 제 지시에 의해서 줄어들고 있지만, 정부 부처가 후원하는 마라톤 대회는 계속 늘고 있습니다.]



우후죽순 난립하는 마라톤 대회 정비에 정부 차원의 자정 노력이 필요하다는 지적까지 나옵니다.



(영상편집 : 오영택, 화면제공 : 유튜브 닥신TV)