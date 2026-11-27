▲ 올리브영

CJ올리브영이 업무 시스템이 해킹돼 임직원과 고객 일부의 개인정보가 유출됐다고 밝혔습니다.올리브영은 어제(26일) 홈페이지를 통해 "지난 23일 회사 업무시스템에 대한 외부의 비인가 접근이 발생해 일부 자료에 포함된 고객님의 개인정보 일부가 유출되었음을 확인했다"고 공지했습니다.해킹으로 총 790명의 회원번호가 유출됐고 일부의 경우 성명, IP, 회원ID, 전화번호, 생년월일, 이메일주소 등도 유출됐습니다.이중 임직원이 639명, 협력사 관계자가 106명, 일반 고객이 45명으로 파악됐습니다.결제 정보와 비밀번호 등은 유출되지 않았다고 회사는 밝혔습니다.올리브영은 개인정보 유출 확인 즉시 해당 시스템에 대한 네트워크 격리 및 경로를 차단하고, 공격자의 계정을 비활성화하는 등의 보안 조치를 취했으며 관계 기관에 신고도 마쳤다고 전했습니다.CJ올리브영 관계자는 "추가 피해 방지에 최선의 노력을 다하고 재발 방지를 위해 기술적·관리적 보호 조치와 보안 인프라 강화에 더욱 만전을 기하겠다"고 말했습니다.