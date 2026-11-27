<앵커>



경인고속도로에서 대형 크레인이 쓰러지는 사고가 있었습니다. 그런데 공사 업체와 크레인 기사가 서로 책임을 떠넘기며 현장이 그대로 방치 됐습니다. 하루 넘게 고속도로 진입로가 막히면서 시민들이 불편을 겪어야 했습니다.



김규리 기자입니다.



<기자>



어제(26일) 오전 경인고속도로 부평 나들목 부근.



대형 크레인과 전광판이 도로 한쪽에 쓰러져 있습니다.



인천 방향으로 가는 고속도로 진입로는 완전히 막혔습니다.



사고가 난 것은 그제 아침 9시 40분쯤.



인천 계양구청이 발주한 전광판 교체 공사 도중 기존 전광판을 철거하던 크레인이 넘어졌는데, 현장을 치우지 않은 겁니다.



크레인이 넘어진 뒤 통제된 고속도로 진입로입니다.



사고가 난 지 하루가 넘도록 차량 통행은 재개되지 못했습니다.



[운전자 : (원래 이쪽으로 가시는 분이세요?) 네. (여기 통제되는지 모르셨던 거예요?) 몰라요.]



[마창국/교통정리 모범운전수 : (경찰) 안전계하고 저희들이 좀 힘들었습니다. (시민들이) 사고 난 줄을 모르니까.]



수습이 지연된 것은 크레인과 전광판 정리 등 사고 처리 비용을 놓고, 크레인 기사와 전광판 시공업체가 서로 책임을 떠넘겼기 때문입니다.



[장병희/크레인 기사 : 저 장비 하나로 저희 가족들 하고 생계를 꾸려나가고 있는데. (장비가 없으면) 생업 자체가 되지를 않아요.]



공사를 발주한 구청도 무책임하기는 마찬가지였습니다.



[건설기계협회(크레인 관련) 관계자 : (구청에서) 조율을 해서 빨리 합의를 볼 수 있게끔 그런 역할을 해주셨어야 되는데 그런 게 전혀 없더라고요.]



결국 어제 오후 1시쯤 크레인 기사 측이 전광판을 치우면서 사고 발생 27시간여 만에 차량 통행은 재개됐지만, 사고 크레인은 여전히 도로 한편에 남아 있습니다.



경찰은 공사 관계자들을 상대로 교통 방해 혐의 여부를 살펴보고 있습니다.



구청 측은 남은 사고 처리를 위해 크레인 기사와 시공업체 간 이견 조율을 계속하고 있다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 전민규)