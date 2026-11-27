<앵커>



어제(26일) 인천 남동공단에 있는 한 플라스틱 제품 공장에서 불이 나 4시간 만에 꺼졌습니다. 다른 직원들이 점심을 먹으러 나간 사이, 혼자 공장 안에 남아 있던 노동자 1명이 숨졌습니다.



편광현 기자입니다.



<기자>



창문마다 시뻘건 불길이 솟구치고, 잿빛 연기가 하늘을 뒤덮습니다.



소방대원과 직원들이 쉴 새 없이 물을 뿌려 보지만, 불길은 좀처럼 잡히지 않습니다.



인천 남동국가산업단지의 한 플라스틱 부품 공장에서 불이 난 것은 어제 낮 12시 15분쯤.



1층에서 시작된 것으로 추정되는 불은 샌드위치 패널로 지어진 건물을 타고 순식간에 3층까지 번졌습니다.



소방당국은 인력 145명과 장비 45대를 투입해 2시간 만에 큰 불길을 잡았고, 오후 4시쯤 불을 완전히 껐습니다.



공장 직원 21명 가운데 20명은 대피해 화를 피했지만, 50대 여성 직원 1명이 연락이 끊겼습니다.



점심시간 동료들이 식사를 하러 나간 사이, 이 직원만 혼자 공장에 남아 있었던 것으로 전해졌습니다.



[공장 관계자 : 평상시에도 점심을 잘 안 먹었으니까 다른 사람들은 다 밥 먹으러 갔었기 때문에 없었고 공장에. 그 사람 혼자 있었는데…]



이 직원의 휴대전화 위치 신호도 공장 안에서 잡혔습니다.



소방당국은 크레인으로 외벽을 뜯어내고 수색에 나섰지만, 건물 안이 무너져 내리면서 수색에 어려움을 겪었습니다.



[황우정/인천 공단소방서 119재난대응과장 : 낙하물이 많아서, 낙하물 치워야 하기 때문에 인명 구조에 시간이 좀 걸릴 것 같습니다.]



결국 3번째 수색 시도 만에 3층 창가 부근에서 1명이 숨진 채 발견됐습니다.



경찰은 이 사람이 연락이 끊긴 여성 직원일 가능성이 크다고 보고, 국과수에 부검을 맡겨 신원을 확인하고 있습니다.



(영상편집 : 김준희, VJ : 김형진)