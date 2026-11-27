<앵커>



북한이 러시아에 대한 군사 지원을 멈췄다고 우크라이나 정보 당국이 밝혔습니다. 한반도 긴장 완화를 위해 기여하겠다는 러시아 측의 발언을 북한이 문제 삼았다는 것인데, 최근 드러난 북러 관계 모습과는 배치되는 주장이라는 분석도 나옵니다.



파리 권영인 특파원입니다.



<기자>



우크라이나 정보당국은 현지시간 25일 성명을 내고, 북한이 러시아에 대한 군사지원을 일시적으로 중단했다고 밝혔습니다.



최선희 북한 외무상이 군사 지원 일시 중단을 언급했고, 김정은 북한 국무위원장이 직접 내린 결정이라고 주장했습니다.



구체적으로 러시아 군용 수송기의 북한 영공 이용이 금지되고, KN-23 탄도 미사일과 포탄 추가 물량 공급도 중단됐다고 우크라 정보당국은 말했습니다.



또, 러시아 내 북한군 병력을 5만 명으로 늘려달라는 러시아 요청 이행도 일단 보류하고 있다고 주장했습니다.



북한이 군사 지원 일시중단 카드를 꺼낸 것은 러시아 측에서 한반도 긴장 완화에 기여하겠다는 발언이 나온 게 이유였다고 우크라 당국은 설명했습니다.



지난 10월 루덴코 러시아 외무차관이 한국과의 관계 정상화를 위한 실질적 조치를 환영할 것이라며, 한반도 긴장 완화를 위해 기여하겠다는 발언을 북한이 문제 삼았다는 겁니다.



이에 북한이 북러 동맹 합의에 맞지 않는 발언을 했다면서 대러 지원을 중단하고 러시아 측에 해명을 요구했다고 덧붙였습니다.



우크라 정보당국은 북한의 반발 배경에는 러시아 파병으로 인한 손실과 북한군을 경시하는 러시아 측의 태도 등도 깔려있다고 설명했습니다.



하지만 북러 간 갈등설은 최근 외견상 밀착 관계를 이어가고 있는 양측의 모습과는 사뭇 배치된다는 지적도 나옵니다.



이번 달 미중러 정상회담 전 푸틴 대통령이 북한 측 고위 인사를 만나 군사적 형제애를 부각하면서 우호적 관계를 강조했고, 북한군의 영웅적 행동을 결코 잊지 않겠다고 말하기도 했습니다.



북한이 문제 삼았다는 외교차관의 발언도 공식적으로 확인되지 않아 북한의 대러 군사 지원 중단 주장은 좀 더 분석이 필요하다는 평가입니다.