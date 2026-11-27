<앵커>



트럼프 미국 대통령이 이번 중간선거 전에 발표된 올해 3분기 경제성장률이 낮게 조작됐다며 조사를 요구하고 나섰습니다. 자신과 공화당이 불리하게끔 하려는 의도적인 오류로 피해를 봤다는 것인데, 구체적인 근거는 없는 조작 주장에 현지 언론들은 선을 긋고 있습니다.



워싱턴 이한석 특파원입니다.



<기자>



도널드 트럼프 미 대통령은 자신의 소셜미디어를 통해 올해 3분기 국내총생산 성장률 발표 과정에 문제가 있다고 주장했습니다.



중간선거 전 발표된 경제지표는 가짜였고 당국이 이를 정정했다며 성장률이 3.4%에서 4.3%로 바뀐 것은 상당한 차이라고 했습니다.



이어, 왜 선거 전에는 정확한 수치를 발표하지 않았느냐며 중대하고 의도적인 오류인 만큼 즉각적인 조사를 요구했습니다.



트럼프 대통령은 다만 조작 주장을 뒷받침할 구체적인 근거는 제시하지 않았습니다.



이번 발언은 미 상무부가 올해 3분기 GDP 증가율 잠정치를 지난달 발표된 속보치 3.4%에서 0.9%p 높인 4.3%로 발표한 데 따른 것입니다.



미 언론들은 정상적인 통계 산출 절차라는 점을 강조했습니다.



AP통신은 상무부 산하 경제분석국이 지표 정확도를 높이기 위해 데이터를 보완해 발표하고 있다며 정치 일정과 무관하게 사전에 정해진 일정에 따라 이뤄진다고 지적했습니다.



블룸버그통신 역시 GDP 수치가 속보치와 잠정치, 확정치로 단계적으로 발표되는 과정에서 추가 데이터가 반영돼 수치가 변동되는 일은 흔하다고 설명했습니다.



트럼프 대통령은 앞서 지난해 8월 고용통계가 민주당에 유리하게 조작됐다며 당시 노동통계국 수장을 해임한 적이 있습니다.



트럼프의 발언은 특정 세력의 의도적인 통계 축소로 중간선거에서 공화당이 피해를 봤다는 논리를 펴며, 지지층을 겨냥한 여론전에 나선 것으로 보입니다.



(영상취재 : 오정식)