<앵커>



미국 최대 명절인 추수감사절에 강풍을 동반한 폭우가 미 동부 지역을 덮쳤습니다. 55만 곳에서 전기가 끊기고, 결항되는 비행편도 잇따르는 등 피해가 이어졌습니다.



박찬범 기자의 보도입니다.



<기자>



도로가 빗물에 잠겨 차선 구분조차 어렵습니다.



통행 차량의 바퀴가 보이지 않을 정도로 빗물이 가득 찼습니다.



미국 추수감사절인 어제(26일), 동부 지역에 강풍을 동반한 폭우가 쏟아졌습니다.



뉴욕주와 뉴저지주, 메릴랜드주 등 동부 일부 지역에는 강풍 경보가 발령됐습니다.



기상 당국은 일부 해안 지역에서 시속 113㎞ 이상의 강풍이 불 것으로 예상했습니다.



[미키 셰릴/뉴저지 주지사 : 우리 지역에 강풍이 불고 폭우가 쏟아지면서 해안가 침수로 이어질 것입니다.]



미국 정전 현황 집계 사이트에 따르면, 노스캐롤라이나주와 뉴저지주의 가구와 사업장 등 약 55만 곳의 전력 공급이 폭우 여파로 끊겼습니다.



비행기 결항도 잇따랐습니다.



항공편이 400편 이상 결항하고, 1천600편이 지연된 것으로 집계됐습니다.



미 주요 항공사들은 뉴욕과 보스턴, 필라델피아, 워싱턴DC 등 폭풍 영향권에 있는 주요 공항을 이용하는 승객들을 대상으로 항공편 변경 수수료를 면제해주기로 했습니다.



뉴욕 추수감사절의 대표 행사인 메이시스 백화점의 대규모 퍼레이드 행사도 오는 28일로 연기됐습니다.



100년의 역사를 지닌 이 행사가 추수감사절 당일에 열리지 않는 것은 이번이 처음입니다.



[조란 맘다니/뉴욕시장 : 퍼레이드 행사 연기가 불편함을 초래한다는 것을 잘 알고 있습니다. 하지만 지금은 안전이 최우선입니다.]



앞서 미국 서부 캘리포니아 해안 곳곳도 물바다가 됐습니다.



'킹 타이드'라고 불리는 높은 만조에 부두가 무너지고 주택들이 침수됐습니다.



(영상편집 : 김호진)