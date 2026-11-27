1. 학교 비정규직 오늘 총파업…급식·돌봄 '비상'



급식과 돌봄을 담당하는 전국 학교 비정규직 노조가 오늘(27일) 하루 총파업을 엽니다. 교육당국은 대체 급식과 돌봄 대체 프로그램 마련하는 등 비상 대응에 나섰습니다.



2. 미 추수감사절 덮친 폭풍…정전·항공편 결항



미국 최대 명절인 추수감사절에 폭우와 강풍을 동반한 폭풍이 서부에 이어 동부 지역을 덮쳤습니다. 수십만 명의 이재민이 발생하고 대규모 정전과 항공편 결항 등 피해가 잇따랐습니다.



3. 수도권 집값 상승에…종부세 19만 명 더 낸다



수도권 집값 상승으로 올해 종부세 대상자가 지난해보다 19만 명 더 늘었습니다. 서울 지역만 13만 명 넘게 증가했는데, 고지 세액도 30% 이상 늘어났습니다.



4. 우크라 "북한, 러시아 군사지원 일시 중단"



북한이 러시아에 대한 군사 지원을 일시중단했다고 우크라이나 정보당국이 밝혔습니다. '한반도 긴장 완화를 위해 기여하겠다'는 러시아 측의 발언을 북한이 문제 삼은 거라는 분석이 나옵니다.