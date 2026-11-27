▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 3분기 성장률이 중간선거 전에는 크게 낮게 발표됐다며 의도적 조작 의혹을 제기하고 조사를 지시했습니다.트럼프 대통령은 추수감사절인 현지시간 어제(26일) 소셜미디어 트루스소셜에 "선거 전 발표된 경제지표는 가짜였으며 어제 당국이 정정했다"며 "3분기 GDP 성장률이 3.4%에서 4.3%로 정정됐고 이는 상당한 차이"라고 주장했습니다.트럼프 대통령은 "왜 선거 전에는 정확한 수치를 발표하지 않았나"라며 "이 상황에 대한 즉각적인 조사를 요구한다. 이는 작은 오류가 아니라 중대하고 의도적인 오류"라고 강조했습니다.올해 3분기 미국의 국내총생산(GDP) 증가율 잠정치가 4.3%라는 미 상무부의 발표를 겨냥한 것입니다.3년 만에 가장 높은 성장률을 기록한 것으로, 지난달 발표된 속보치는 3.4%였습니다.이달 초 중간선거를 앞두고 특정 인사나 세력이 속보치를 의도적으로 낮게 발표해 트럼프 대통령과 공화당에 타격을 입히려 했다는 음모론을 제기한 셈입니다.주장을 뒷받침할 수 있는 근거는 제시하지 않았습니다.트럼프 대통령은 별도의 추수감사절 축하 게시물에서 "선거 직전에 가짜 수치를 발표했다가 3주 뒤인 어제 3.4%가 아닌 4.3%였다고 정정한 이들에게도 행복한 추수감사절을 기원한다"고 조롱한 뒤 "기록적인 오류이며 너무 심각한 문제라 즉각 조사가 이뤄져야 한다"고 재차 강조했습니다.상무부 산하 경제분석국은 경제 지표의 정확도를 높이기 위해 데이터를 업데이트해 발표합니다.AP통신은 "이런 업데이트는 정치 일정과 상관없이 미리 정해진 일정에 따라 이뤄진다"고 지적했습니다.블룸버그 통신도 GDP 수치가 단계적으로 발표된다면서 경제분석국이 데이터를 추가 반영함에 따라 최종 수치가 종종 변동된다고 설명했습니다.트럼프 대통령이 불리하다고 판단되는 경제지표를 공격한 것은 처음이 아닙니다.트럼프 대통령은 작년 8월 고용통계가 민주당에 유리하게 조작됐다면서 조 바이든 행정부 시절 임명된 노동부 산하 노동통계국 수장을 해임했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)