▲ 중국 선전에서 만난 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령

도널드 트럼프 대통령은 현지시간 어제(26일) 최근 중국에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만났을 때 유럽 전역에 대한 군사적 침략 행위의 중단을 요구했다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에서 "러시아와 우크라이나 사이에 합의가 신속히 이뤄지기를 바라는 마음"이라고 적었습니다.이어 "나는 이것이 충분히 실현 가능하다고 진심으로 믿는다"며 종전 합의가 이뤄진다면 "모두에게 큰 선물이 될 것"이라고 강조했습니다.트럼프 대통령은 전날 저녁 플로리다 마러라고 자택에서 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장을 만난 사실을 소개하며 푸틴 대통령과의 회담 내용을 뤼터 사무총장에게 공유했다고 전했습니다.트럼프 대통령과 뤼터 사무총장은 전날 비공개 회동 이후 공동 성명을 통해 우크라이나 전쟁의 확전 방지와 조속한 종전의 필요성을 강조했습니다.두 사람은 공동 성명에서 "러시아가 의도적이든, 그렇지 않든 전쟁을 확대하는 어떤 행동도 피하는 것과 가능한 한 신속히 전쟁에 대한 평화로운 해결책을 도출하는 것이 중요하다는 점을 논의했다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 지난 19일 중국 선전에서 미러 약식 회담, 미중러 정상회담을 통해 푸틴 대통령을 만났습니다.이후 회견에서 트럼프 대통령은 당시 푸틴 대통령이 외교적 수단을 통한 우크라이나 전쟁 종식을 원한다는 입장을 밝혔다고 전한 바 있습니다.트럼프 대통령이 지난주 푸틴 대통령을 '친구'라고 부르는 등 우호적인 태도를 보여 유럽 내 우려가 제기된 가운데, 이날 SNS 글은 러시아에 우크라이나 전쟁 종식을 촉구하는 동시에 유럽 동맹국들을 안심시키려는 의도도 있는 것으로 보입니다.(사진=AP, 연합뉴스)