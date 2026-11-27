추수감사절 식탁에 오르기 전, 칠면조들이 역습이라도 나선 걸까요?



미국에서 황당한 추격전이 포착됐습니다.



미국 매사추세츠주의 한 주택가, 다급하게 달아나는 여성의 뒤를 칠면조 떼가 바짝 쫓아옵니다.



마침 지나가던 운전자가 이 모습을 보고 여성을 차에 태워주려 했지만, 차 문 앞까지 따라붙는 칠면조들 때문에 여의치가 않은데요.



비슷한 소동은 뉴저지주에서도 벌어졌습니다.



이번에는 아침 조깅에 나선 남성 앞에 칠면조들이 나타나더니 다짜고짜 뒤쫓기 시작한 겁니다.



이 남성 또한 전력질주 끝에 간신히 칠면조들의 추격을 따돌렸는데요.



최근 미국에서는 개체 수가 늘어난 야생 칠면조들이 도심까지 영역을 넓히면서 이런 뜻밖의 추격전이 심심치 않게 벌어지고 있다고 하네요.



(화면출처 : X @RobinWa89528130, 페이스북 @The Twin Doctors)