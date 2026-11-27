경남 김해의 한 고등학교에서 남학생이 같은 반 여학생의 텀블러에 몰래 소변을 넣은 사건이 벌어졌는데, 정작 피해 학생이 학교를 떠나 논란이 일고 있다고요?



지난 9월 경남 김해의 한 고등학교에서 남학생 A 군이 같은 반 B 양의 텀블러에 몰래 소변을 넣는 일이 발생했습니다.



B 양은 이 사실을 모른 채 물을 마셨고, 이후 복통과 구토 증세로 당일 밤 응급실까지 찾았는데요.



이후 '외상 후 스트레스 장애'와 우울, 불안 증세로 장기 치료가 필요하다는 진단까지 받은 것으로 전해졌습니다.



이런 가운데 학교폭력대책심의위원회는 A 군에게 학급 교체와 출석 정지 5일 처분을 내렸는데요.



피해 학생 측은 처분이 가볍다며 항의했지만 받아들여지지 않았고, 결국 지난 11일 학교를 자퇴했습니다.



여기에 2차 가해 논란까지 불거졌는데요.



피해 학생 측은 교육지원청 전담조사관이 면담에서 "이번 일을 기억해 뒀다가 나중에 인생에 활용하라"는 취지로 말했다며 문제를 제기했고, 교육청은 "피해 학생이 일상으로 돌아가기를 바라는 취지였다"라고 해명했습니다.



경찰은 당초 재물손괴 혐의만 적용했다가, 텀블러 내용물의 성분 감정을 의뢰하고 강제추행치상 혐의 적용도 검토하고 있습니다.