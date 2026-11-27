올해 수능 가채점에서 만점자가 최소 3명 나온 것으로 파악됐는데요. 예년과 달리 정작 만점자들이 신원 공개를 원하지 않는다고요?



교육전문매체에 따르면 2027학년도 수능 가채점 결과 현재까지 최소 3명의 만점자가 나온 것으로 파악됐습니다.



예년에는 수능 직후 만점자의 출신 학교와 공부법, 진학 계획 등이 알려지면서 큰 관심을 받았는데요.



올해는 만점자와 학부모 모두 신원 공개를 원하지 않아 해당 매체도 이를 공개하지 않기로 했습니다.



아직 가채점 결과인 만큼 다음 달 11일 공식 성적이 나오면 최종 만점자 수는 달라질 수 있습니다.



신원 공개를 꺼리는 배경에는 최근 잇따른 AI 부정행위 논란도 영향을 미친 것으로 풀이되는데요.



올해 수능에서도 전자기기 관련 부정행위가 111건 적발됐고, 이 가운데 5건은 시험 도중 기기를 사용하다 적발됐습니다.