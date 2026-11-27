어린이 놀이터 공중화장실에서 학생들이 벌인 장난 때문에 한 시민이 결국 직접 청소까지 했다고요?



어제(26일) SNS에는 젖은 휴지 뭉치로 엉망이 된 한 공중화장실의 모습이 공개됐습니다.



작성자는 화장실에서 웃음소리와 무언가를 때리는 듯한 소리가 계속 들려 혹시 폭행이라도 벌어진 줄 알고 가봤다는데요.



그런데 거울은 물론 벽과 천장, 세면대까지 물에 적신 휴지 뭉치가 곳곳에 붙어 있었다는 겁니다.



당시 화장실에서 여자아이 2명이 나오는 모습을 봤지만, 바로 화장실을 확인하지는 못했다고 전했습니다.



경찰에도 신고했지만 장난을 친 사람을 특정하기 어려웠고, 결국 휴지가 굳기 전에 직접 화장실을 청소했다고 합니다.



누리꾼들은 "장난에도 선이 있다", "공공시설을 이용하는 기본예절부터 가르쳐야 한다"는 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 스레드@lebabagency)