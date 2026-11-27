'김치통 하나 여는데 120만 명이 머리를 맞댔다'. 이게 무슨 일인가요?



지난 24일 SNS에는 "김치통을 못 열고 있다. 멘사도 못 열 것 같다"며 도움을 요청하는 글이 올라왔습니다.



30대 주부인 A 씨는 칼은 물론 찬물과 뜨거운 물, AI가 알려준 방법까지 동원했지만 뚜껑이 꿈쩍도 하지 않았다고 했는데요.



글이 퍼지자 "드라이기로 뚜껑을 데워라", "숟가락으로 틈에 공기를 넣어라", "홍두깨로 두드려보라"는 등 갖가지 조언이 쏟아졌습니다.



A 씨가 방법을 하나씩 시도하고 실패할 때마다 결과를 실시간으로 올리면서 마치 스포츠 경기처럼 수많은 누리꾼들이 김치통 개봉을 지켜봤는데요.



결국 김치통은 도움을 요청한 지 약 33시간, 김치냉장고에서 꺼낸 지 약 48시간 만에 열렸습니다.



손톱깎이와 낱장 파일을 틈 사이에 넣어 압력을 빼낸 끝에 성공했다는데요.



이 과정을 담은 영상은 조회수 124만 회를 넘겼고, A 씨는 "해외에 있는 분들까지 응원해줬다"며 "김치에 진심인 한국인들이 자기 일처럼 도와줬다. 대한민국 만세"라며 감사 인사를 전했습니다.



(화면출처 : 스레드 @ppiippiipp0410)