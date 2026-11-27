<앵커>



금요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, AI로 만든 가짜 의사 광고 오늘(27일)부터 달라지는 게 있는 거죠?



<기자>



AI로 만든 가짜 전문가가 제품을 추천하는 것처럼 꾸민 광고가 오늘부터 법으로 금지가 되는데요.



걸리면 영업 정지, 광고 정지를 당할 수 있습니다.



흰 가운을 입은 AI 의사가 영양제 권하는 광고 그동안 많이 보셨죠.



이런 광고가 늘자 정부가 지난해 말 대책을 내놨고, 올봄 법을 고쳐 오늘부터 시행하는 겁니다.



법 시행 전에도 효능을 부풀린 광고는 단속해 왔습니다.



지난 6월에는 AI로 만든 중년 의사를 내세워 역노화가 된다며 일반 가공식품을 81억 원어치나 판 업체가 검찰에 넘겨졌습니다.



소비자원이 9개월 동안 유튜브에서 찾아낸 AI 악용 광고만 420건, 이 가운데 의사나 약사, 교수 행세를 한 게 150건이 넘었습니다.



오늘부터는 의사만이 아니라 약사, 한의사, 대학교수까지 AI로 만든 가짜가 실제 전문가처럼 추천하는 걸로 보이면 법 위반이 됩니다.



먹는 식품부터 의약품, 화장품까지 해당되고, 의료기기는 다음 달 10일부터입니다.



식품은 처음 걸려도 15일 영업 정지, 세 번째면 두 달이고, 화장품은 그 제품 광고를 최대 1년까지 못 하게 됩니다.



AI가 꾸며내는 건 의사 얼굴만이 아닙니다.



그 420건 중에는 전문가 행세보다 체험 후기 조작이 더 많았습니다.



그래서 소비자원은 전후 비교 사진이나 후기까지 AI로 합성됐을 수 있으니 현혹되지 말라고 당부했습니다.



<앵커>



AI 기능을 앞세운 아이폰 광고도 문제가 됐네요.



<기자>



AI 기능 9개 중 4개가 광고한 출시 시기와 내용과 불일치를 해서 과징금이 최대 536억 원까지 나올 수 있겠습니다.



재작년 9월 아이폰 16이 나올 때 애플이 내세운 AI 기능이 한참 늦어졌다는 얘기 들어보셨을 텐데요.



대표적인 게 일정을 챙겨주고 필요한 정보를 찾아주는 새 '시리' 기능입니다.



미국에서 영어로도 재작년 안에 낸다더니 올해 9월에야 선보였고, 한국어로는 지난해 4월로 예고했다가 지난달에야 나왔습니다.



1년 반이나 늦은 거죠.



시리 말고도 나만의 이모티콘을 만드는 젠모지, 그림을 만들어주는 기능까지 광고했던 시점이나 내용대로 구현되지 못했습니다.



공정위 심사관은 이걸 소비자를 속인 광고로 봤는데요.



관련 매출이 3조 3천억 원을 넘다 보니, 과징금은 적게 잡아도 268억 원입니다.



그럼 이 폰을 산 사람은 뭘 돌려받느냐, 아쉽게도 이번 절차에는 소비자 보상이 없습니다.



과징금은 나라에 내는 돈이거든요.



아직 확정된 것도 아닙니다.



검찰로 치면 공소장을 낸 단계라, 애플은 6주 안에 반론을 낼 수 있고, 그 뒤 공정위가 심의해서 위반인지, 얼마를 물릴지, 최종 결정합니다.



<앵커>



끝으로 피부 시술 얘기인데, 할인 이벤트 믿었다가 낭패 보는 경우가 많다고요?



<기자>



소비자원에 따르면 올 상반기 피해 구제 신청이 1년 전의 2배가 넘었습니다.



할인 이벤트에 끌려 피부 시술 패키지 끊었다가 환불로 실랑이하는 일 어제, 오늘 얘기는 아니죠.



재작년부터 쌓인 신청을 보면 신청자 70% 가까이가 20~30대였고 또 82%는 계약을 끝내고 돈 돌려받는 문제로 다퉜습니다.



어떤 식이냐면, 지방 분해 주사 6번에 관리까지 묶어 429만 원을 낸 소비자가 세 번 받아보고 효과가 없다며 해지를 요구했더니, 병원은 할인 전 정상가로 계산하고 위약금까지 빼면 돌려줄 돈이 없다고 하면서 대신 시술을 두 번 더 해주겠다고 했습니다.



이 때문에 소비자원은 계약 전에 정상가와 할인가, 또 중간에 그만두면 얼마를 돌려받는지부터 꼭 확인하라고 합니다.



돈 문제만 있는 것도 아닙니다.



부작용 피해 중에는 화상이 절반을 넘었는데, 리프팅 시술로 팔에 2도 화상을 입어 흉터 치료에만 400만 원이 든다는 진단을 받은 경우도 있었습니다.



이상이 생기면 바로 진료받고, 진료 기록과 사진부터 챙겨둬야 나중에 피해를 입증할 수 있습니다.



또, 의료진이 어떤 전문의인지도 따져보라는데요.



의원에서 생긴 피해 90%가 피부과 전문의가 아닌 일반의가 연 곳에서 나왔습니다.



간판 이름에 '피부과 의원'이 들어갔다면 피부과 전문의가 연 곳이고, '진료 과목 피부과'라고만 적혀 있으면 전문의가 아닐 수도 있다는 점 알아두셔야겠습니다.