디저트 시장의 유행이 빠르게 바뀌고 있죠.



두쫀쿠와 버터떡, 또 과일 찹쌀떡. 그리고 그 다음은 무엇일까요?



최근에는 머랭롤이 새로운 인기 디저트로 떠올랐습니다.



머랭롤, 달걀흰자와 설탕으로 만든 머랭 시트에 생크림과 과일을 넣고 롤케이크처럼 말아낸 디저트인데요.



겉은 바삭하고 속은 부드러운 식감으로, 자를 때 바사삭하고 눈을 밟는 듯한 소리가 나는 영상이 SNS에서 확산하면서 새로운 유행 디저트로 떠올랐습니다.



올해 들어서만 두쫀쿠를 시작으로 버터떡, 호박 인절미, 우베, 피자 설기, 과일 찹쌀떡 등 여러 디저트가 유행했는데요.



숏폼 영상과 먹방 콘텐츠를 통해 새로운 디저트를 접하고, 이것을 먹어보며 SNS에 인증하는 것이 하나의 소비문화로 자리 잡으면서 유행의 확산 속도도 빨라지고 있다는 분석입니다.



(화면출처 : 인스타그램 캡처)