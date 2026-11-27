최근 AI 부정행위 의혹이 잇따라 화제가 되고 있죠.



이런 가운데 의사와 간호사 국가시험 일부 과목에서 만점자가 크게 늘어난 것으로 나타났습니다.



최근 한국 보건 의료인 국가시험원이 국회에 제출한 자료에 따르면, 의사 국가시험의 보건의약 관계 법규 과목의 만점자는 2022년 20명이었지만, 올해 137명으로 늘었습니다.



또 올해 간호사 국가시험 정신간호학 과목 만점자는 1천263명이었는데요.



지난해 47명의 약 27배였습니다.



뿐만 아니라 치과의사 국가시험에서는 보건의약관계 법규 만점자가 지난해 6명에서 올해 98명으로 약 16배 늘었습니다.



보건복지부는 AI 부정행위 의혹이 제기되고 있지만, 이 통계만으로 부정행위로 볼 근거는 없다고 밝혔는데요.



'어떤 과목은 점수가 올라갈 수 있고 다른 과목은 내려갈 수 있는데 특정 과목 만점자 수만 갖고 이상이 있다고 보기는 어렵다'며 '의사·간호사 국시는 기존에도 합격률이 높았고, 의사 국시는 필기시험 외에 실기시험도 있다'고 설명했습니다.