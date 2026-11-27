한 식당 사장님이 평소 배송 기사들에게 음료수를 챙겨줬다고 합니다.



그리고 뜻밖의 회식으로 보답을 받았다는 사연이 전해졌습니다.



술병이 많네요. 최근 SNS에 올라온 영수증과 술병 사진이 올라왔는데요.



식당 주인인 글쓴이는 '오늘 단체예약 손님들이 오셨는데 알고 보니 평소 우리 매장에 물건을 배송해 주시는 기사님들이었다'고 전했습니다.



그러면서 '평소 배송하러 오실 때마다 음료수 하나씩 챙겨드렸는데 그게 너무 고마웠다고 하더라'며 '모임 장소를 정할 때 우리 가게에서 하자고 적극 추천하셨다는 이야기를 듣고 순간 마음이 뭉클해졌다'고 전했는데요.



'내가 베푼 작은 친절은 사라지는 게 아니라 누군가의 마음속에 오래 남는다는 것을 배웠다'고 덧붙였습니다.



누리꾼들은 '음료수 하나씩 챙긴 게 쌓여서 단체 예약으로 돌아온 셈'이라는 반응이었는데요.



진심으로 베푼 마음은 언젠가 돌아오는 것 같습니다.



(화면출처 : 스레드 @2chadol_sinsuldong)