한 순대국 사장님이 형편이 어려운 이웃에게 무료 식사를 제공해왔는데요.



40번 넘게 무료 음식을 받아간 손님으로부터 악평 리뷰 받았다는 사연이 논란입니다.



한 배달앱에 올라온 음식 리뷰입니다.



'깍두기가 맛없고 순대 맛이 비리다'등 불만을 토로하는 내용에 별점도 5점 만점에 2점을 줬네요.



이에 식당 사장은 답글을 통해 '선의로 베풀었는데, 이건 아닌 것 같다'고 밝혔는데요.



알고 보니 손님이 주문한 메뉴는 식당에서 형편이 어려운 이웃들을 위해 무료로 제공하던 음식이었습니다.



사장은 배달기사로부터 해당 손님이 다른 음식도 자주 시켜 먹는다며 어려운 분이 아닌 것 같다는 말을 몇 번 들었지만 믿고 사비까지 보태서 음식을 보냈다고 했습니다.



그러면서 '이제는 무료 음식을 제공하기 어렵다'고 적었는데요.



누리꾼들은 '맛없는데 40번을 시켜 먹나', '선행을 베풀고도 되레 모진 소리를 듣다니 어이없다' 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 온라인커뮤니티)