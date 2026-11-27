글로벌 시황입니다.



미국 뉴욕증시가 추수감사절을 맞아 휴장했습니다.



다만 주가지수 선물시장은 단축 거래를 진행했는데요.



트럼프 대통령의 추가 관세가 기존 관세에 중복 부과되지 않을 것이라는 소식에 투자 심리가 개선됐습니다.



연휴 직전 뉴욕증시에서 기술주가 장중 낙폭을 크게 줄인 데 이어 아시아와 유럽 증시도 반등세를 나타냈는데요.



주가지수 선물도 일제히 올랐습니다.



다우 선물이 200포인트 넘게 상승하며 5만 400선을 기록했고요, 나스닥 100 선물은 120포인트 넘게 올랐습니다. 2만 6천200선을 기록했습니다.



S&P500 선물도 30포인트 넘게 상승하며 7천200선을 지나갔고요, 러셀 2000 선물도 소폭 상승하며 2천700선에서 마감했습니다.



미국 채권 현물시장도 추수감사절을 맞아 휴장했는데요.



물가 상승 압력이 지속되는 가운데 연준의 12월 기준금리 인상 전망은 한층 강화되고 있습니다.



한편 미국 금리 10년 선물은 4.846%를 나타냈고 30년 선물은 5.308%를 기록했습니다.



원자재 선물시장도 살펴보겠습니다.



연준의 추가 금리 인상 전망은 여전히 금 가격에 부담으로 작용하고 있는 가운데 금 선물 온스당 3천566달러 선에서 거래됐습니다.



원유 선물은 호르무즈 해협 내 선박 피격 소식에 중동발 원유 공급 차질 우려가 확대되면서 상승했습니다.



배럴당 84달러 선을 나타냈습니다.



한편 옥수수 선물시장은 추수감사절을 맞아 휴장했습니다.



마지막으로 미 주식 선물 주요 종목별 흐름입니다.



인공지능 데이터센터 투자 비용과 수익성에 대한 우려가 여전히 남아 있는 가운데 주요 기술주의 주가 회복 여부에 관심이 쏠리고 있습니다.



마이크로소프트 선물은 알파벳 선물은 미국 현지 시간 27일에는 블랙프라이데이를 맞아 뉴욕증시와 주요 선물시장이 단축 거래를 진행할 예정입니다.



지금까지 CME 선물시장 살펴봤습니다.