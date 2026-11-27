▲ 파블로 에르난데스 데코스

스페인 출신인 파블로 에르난데스 데코스(55) 국제결제은행(BIS) 사무총장이 차기 유럽중앙은행(ECB) 총재로 내정됐습니다.유럽연합(EU) 정상들은 어제(26일) 특별정상회의에서 데코스를 차기 ECB 총재로 지명하는 데 합의했다고 AFP통신 등이 보도했습니다.유로존(유로화 사용 21개국) 국가 대부분이 데코스를 지지하는 가운데 롭 예턴 네덜란드 총리가 "네덜란드는 ECB 총재직을 합의로 결정하는 걸 중요하게 여긴다"며 자국 중앙은행 총재 출신인 클라스 크놋 후보 지지를 철회했습니다.데코스는 유럽의회 청문회를 거쳐 다음달 17일 EU 정상회의에서 ECB 총재로 공식 선임될 전망입니다.데코스는 마드리드 콤플루텐세대학에서 경제학을 공부하고 1997년 스페인 중앙은행 연구원으로 입사했습니다.2018∼2024년 스페인 중앙은행 총재를 지냈고 지난해 7월부터 BIS 사무총장을 맡고 있습니다.비둘기파(통화완화 선호)로 분류되지만 스페인 중앙은행 총재 시절에는 유럽 각국 정부의 재정 건전성을 강조하는 등 실용주의자라는 평가가 있습니다.스페인이 ECB 총재를 배출하기는 이번이 처음입니다.프랑스와 독일의 정치적 합의로 이뤄지긴 했지만 이번 인선은 과거 재정 부실 국가로 낙인찍혔던 남유럽의 커진 영향력이 반영됐다는 해석도 나옵니다.(사진=AP, 연합뉴스)