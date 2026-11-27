▲ 2025년 4월 2일 상호관세 발표하는 도널드 트럼프 미국 대통령 (자료사진)

도널드 트럼프 미국 행정부가 산업 과잉생산을 이유로 추진하는 새로운 관세가 시행되면 미국의 평균 관세율이 지난 2월 연방대법원의 상호관세 무효화 판결 이전 수준으로 돌아간다는 분석이 나왔습니다.현지시간 어제(26일) 미국 예일대 예산연구소에 따르면, 트럼프 행정부가 전날 발표한 관세 부과 방안이 시행될 경우 미국의 평균 실효 관세율은 현재 11.2%에서 13.9%로 오를 것으로 추산됐습니다.연방대법원이 지난 국제 비상 경제 권한 법(IEEPA)에 근거한 트럼프 대통령의 상호관세를 무효화하기 직전인 올해 초 평균 관세율(13.8%)과 거의 같은 수준입니다.트럼프 행정부는 전날 무역법 301조에 따른 산업 과잉생산 조사 결과를 토대로 중국과 한국, 일본, 유럽연합(EU) 등 14개 경제 주체에 추가 관세를 부과하는 방안을 발표했습니다.한국과 일본, 유럽연합(EU) 등에 대해선 기존 무역 합의에 따른 '15% 상한'을 유지하고 중국에 대해서는 20%를 적용하는 내용입니다.예일대 예산연구소는 "행정부는 301조를 활용해 IEEPA 관세 체제를 재구축하겠다고 밝혔는데, 이번 제안으로 전체적으로 그 목표를 달성하게 될 것"이라고 평가했습니다.연구소는 새로운 과잉생산 대응 관세를 반영하지 않은 현행 관세 정책만으로도 미국의 소비자물가 수준이 궁극적으로 약 0.6% 높아질 것으로 추산했습니다.이에 따른 미국 가구당 연간 비용 부담은 약 900달러(약 120만 원)에 달할 것으로 분석했습니다.현행 관세 정책에 따른 미국 정부의 향후 10년간 관세 수입은 약 1조 7천억 달러(약 2천286조 원)에 이를 것으로 전망됐습니다.트럼프 대통령은 지난해 4월 IEEPA에 근거해 전 세계 교역 상대국에 상호관세를 부과하는 등 고율 관세 정책을 추진해왔습니다.그러나 연방대법원이 지난 2월 대법관 6대 3의 의견으로 IEEPA가 대통령에게 관세 부과 권한을 부여하지 않는다고 판단하며 상호관세가 무효화됐습니다.이에 트럼프 대통령은 곧바로 무역법 122조에 근거해 150일간 10%의 글로벌 관세를 부과하는 조치를 발표하는 한편, 무역법 301조와 무역확장법 232조 등 다른 법적 근거를 활용한 관세 체제 재구축에 나섰습니다.트럼프 행정부는 지난 7월 글로벌 관세의 적용 시한 만료를 앞두고 무역법 301조에 근거해 60개 경제 주체에 10∼12.5%의 강제노동 관세를 부과한 데 이어 이번에 산업 과잉생산을 이유로 한 추가 관세 부과안까지 내놓았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)