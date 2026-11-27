▲ 26일(현지시간) 추수감사절 아침, 폭우로 침수된 미국 버지니아주 거리를 카약으로 이동하고 있다.

미국 최대 명절 중 하나인 추수감사절인 어제(26일), 미 동부 지역에 폭우와 강풍을 동반한 폭풍이 몰아치면서 대규모 정전과 항공편 결항 등 피해가 잇따랐습니다.미 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이날 오전 노스캐롤라이나주를 강타한 폭풍은 내륙으로 이동했으며, 이날 중 미 북동부 지역까지 북상할 것으로 예보됐습니다.미국 정전 현황 집계 사이트 파워아우티지에 따르면 이날 오전 노스캐롤라이나주에서 뉴저지주에 이르는 지역에서 30만곳 이상의 가구와 사업장에 전력 공급이 끊겼습니다.항공편 추적 사이트 플라이트어웨어는 이날 오전 미국 국내선과 미국을 오가는 국제선 항공편 348편이 결항하고 372편이 지연된 것으로 집계했습니다.올해 추수감사절을 앞두고 항공료 급등과 잇따른 항공교통 관제·항공사 전산 장애로 여행객들의 부담이 커진 상황에서 이번 폭풍까지 닥쳤습니다.로이터통신에 따르면 여행 검색 사이트 카약이 추수감사절 2주 전 집계한 올해 연휴 기간 미국 국내선 평균 항공료는 469달러로 전년 대비 약 57% 상승했습니다.폭풍이 북상하면서 미 동부 지역의 추가 피해도 우려됩니다.뉴욕주와 뉴저지주, 메릴랜드주, 델라웨어주, 펜실베이니아주 동부 일부 지역에는 강풍 경보가 발령됐습니다.기상 당국은 일부 해안 지역에서 시속 113㎞ 이상의 강풍이 불 것으로 예상했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)