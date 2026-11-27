▲ 아이티 갱단 관련 무력충돌로 파괴된 집 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

아이티에서 치안 당국과 갱단의 무력 충돌이 격화하는 가운데, 무장 괴한들이 새벽 시장에 모인 농민들을 무차별 습격해 최소 10명이 숨졌습니다.아이티 국가경찰은 현지시간 그제(25일) 새벽 수도 포르토프랭스 인근 켄스코프의 봉가르드 마을에서 발생한 무장 갱단의 공격으로 최소 10명이 사망하고 7명이 다쳤다고 26일 밝혔습니다.무장 괴한들은 동이 트기 전 시장에 모인 주민들을 향해 총기와 흉기를 이용해 공격한 것으로 알려졌습니다.국가경찰은 아이티 정부가 고용한 미국 민간 보안업체 '벡투스 글로벌' 등 외부 지원 병력과 함께 헬기 등을 동원해 일대에서 범인들을 추격하고 있습니다.이번 공격은 국가경찰과 갱단진압부대(GSF)가 갱단 소탕과 재진입 차단을 위해 켄스코프, 타바르, 아르카에 등 5곳에 전진작전기지를 설립하겠다는 계획을 발표한 직후 발생했다고 EFE 통신은 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스) (사진=AP, 연합뉴스)