▲ 프랑스 국민배우 제라르 드파르디외

프랑스 국민배우 제라르 드파르디외(77)가 여배우 성폭행 혐의로 법정에 설 예정입니다.현지시간 어제(26일), AP, 로이터 통신에 따르면 파리 항소법원은 드파르디외의 청구를 기각하고 2018년 드파르디외가 파리 자택에서 당시 22세였던 배우 샤를로트 아르누를 성 폭행한 혐의에 대한 재판을 진행하라고 결정했습니다.아르누는 드파르디외에게 성폭행당했다며 그를 고소했으나 2019년 수사 단계에서 충분한 증거를 찾지 못해 후속 조치 없이 종결 처리됐습니다.아르누는 예심 판사에게 직접 소장을 제출했고 작년 예심 판사는 재판을 진행해야 한다고 결정했으나 드파르디외는 이에 불복했습니다.드파르디외는 합의에 따른 성관계였다며 성폭행 혐의를 부인해 왔습니다.항소법원은 이날 2018년 8월 7일과 같은 달 13일 성폭행 혐의 중에서 첫 번째 혐의에 대해서만 심리를 하도록 결정했습니다.유죄가 인정되면 15∼20년 징역형에 처할 수 있습니다.아르누의 변호사는 "아르누는 이 순간을 오랫동안 기다려 왔다"며 이날 결정으로 안도하고 있다고 말했습니다.드파르디외는 대법원격인 파기법원에 재항고할 수 있습니다.변호인은 이를 검토하고 있다고 밝혔습니다.드파르디외는 최근 1심에서 집행유예 선고를 받은 별개의 성범죄 사건에 대한 항소를 철회하고 피해자들에게 사과한 바 있습니다.(사진=게티이미지)